Постпред Украины рассказал, как Россия пыталась сорвать дискуссию в Совбезе ООН по Крыму

Стало известно, как представители российской делегации при ООН пытались убедить дипломатов других стран отказаться от участия во встрече Совета Безопасности ООН по формуле Аррии, на которой обсуждалась проблема нарушения прав человека в Крыму.

Об этом заявил в пятницу в Нью-Йорке постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает "Укринформ".

"Основной мессидж этой встречи заключается в том, что мы продолжаем иметь огромный уровень поддержки со стороны международного сообщества, которое осуждает незаконную аннексию Крыма", — отметил он.

По словам дипломата, нынешнее заседание четко продемонстрировало, что проблема Крыма является очень актуальной.

"Несмотря на все усилия российской делегации в ООН отговорить людей участвовать в этой дискуссии, что мы слышали от многих делегатов, это не принесло никакого результата", — подчеркнул представитель Украины.

Вместе с тем, Ельченко выразил удовлетворение уровнем участия в дискуссии, "где было представлено более 50 делегаций, среди которых более 30 это были главы миссий при ООН". По его словам, состоялись оживленные обсуждения, во время которых прозвучало около трех десятков заявлений.

Он также проинформировал, что из числа 15 членов Совета Безопасности ООН на заседании присутствовали одиннадцать. "Не пришли представители России, а также Китая, Анголы и Венесуэлы", — констатировал украинский представитель.

По его словам, присутствующих особенно заинтересовало выступление Мустафы Джемилева и информация от представителей правозащитных организаций из Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз призывал страны ООН поддержать санкции против России.