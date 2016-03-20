Западные СМИ: главное испытание для Путина — Украина

Внешняя политика российского президента Владимира Путина рождается из слабости и создается для телевидения. А Украина может стать ключевым фактором, определяющим курс развития России в будущем.

Об этом идет речь в статье "Пустая сверхдержава", сообщает телеканал 24 со ссылкой на статью, опубликованную в The Economist.

В редакции решили проанализировать результаты войны в Сирии для России и дальнейшие действия Путина после вывода войск из ближневосточной страны.

"Самое большое испытание для Украины — повышенное внимание со стороны России и то, что эта страна России так нравится", — говористя в статье.

"Из-за помпезности, с которой встречали российских военных по возвращению из Сирии, и ажиотажа вокруг этого события, созданного телевидением, можно подумать, что Путин получил огромную победу на Ближнем Востоке.

Да, он продемонстрировал свои военные силы в действии, сохранил режим своего союзника Башара Асада, "наводнил" ЕС беженцами, и "перехитрил" Барака Обаму, который не понял возможных ужасных последствий войны в Сирии.

Но так же и Россия понесла немало потерь: "Исламское государство" до сих пор остается угрозой, мирные переговоры на грани срыва. Да и сам Путин исчерпал едва ли не лучший метод пропаганды, который можно было реализовать с помощью войны.

Самое главное, что в Украине и в небе над Сирией Путин сумел убедить своих граждан в том, что их страна вновь стала "большой", — пишет издание.

Но, как утверждает издание, сам российский лидер оказался гораздо более хрупким, чем ожидалось: экономические санкции и падение цен на нефть уже привели к сокращению средней зарплаты россиян почти вдвое.

"Россия Путина намного более хрупкая, чем он пытается ее представить. Экономика рушится. Рост цен на нефть после 2000 года, когда мистер Путин впервые стал президентом, обеспечивал ему 1,1 триллионадолларов нпредвиденных доходов от экспорта, которыми он мог распоряжаться как угодно. Но цены на нефть рухнули на три четверти от своего пика.

Русским пришлось затянуть пояса из-за санкций, после того, как Путин начал военную агрессию в Украине. Уровень жизни в России упал за прошедшие два года и продолжает падать. Средняя зарплата в России в январе 2014 года составляла 850 долларов, а через год уже 450 долларов", — говорится в статье.

Господин Путин теряет легитимность по мере того, как эономика России съеживается.

Вокруг этого Путин разворачивает военную истерию, проведя в 2010 году полное перевооружение армии. Он боится, что Россия станет "легкой жертвой" для Запада. Он готов ударить в любой момент. Вопрос лишь в том, в какой точке планеты будет следующая "драма".

Поэтому ЕС и НАТО надо быть готовыми ответить (даже в военном плане) на действия России. Иначе идея коллективной безопасности, лежащей в основе этих объединений, окажется пустой.

Но автор статьи считает, что ключ к решению противоречий между Москвой и Западом, как и ключ к пониманию будущего самой России, лежит в Украине. Если в Киеве смогут построить успешное европейское государство, россияне увидят, что развитие их страны лежит в построении либеральной демократии. Если же Украина станет "государством-ошибкой" ( "failed state"), то у России будет подтверждение правильности своей агрессии и насаждения "православных" ценностей.

"К сожалению, и США, и ЕС, и Киев устали. Вместо того, чтобы делать все, что в их силах для помощи Киева, они ждут, что украинские политики уверят самих себя в способности проводить реформы. Это ошибка. Они должны предоставлять пособие и технические советы. они должны помочь победить коррупцию. и они должны быть терпеливыми", — подытожили в издании.

Напомним, британский эксперт объяснил, британский эксперт объяснил, почему Запад не может эффективно противостоять России