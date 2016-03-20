Генерал-разведчик о судьбе беглого Януковича: зависит от режима Путина

Экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что судьба беглого экс-президента нашей страны Виктора Януковича зависит от режима главы РФ Владимира Путина.

Об этом он сообщил во время чата в "Главреде".

В то же время эксперт выразил мнение, что даже заочное осуждение и международные санкции не приведут к реальному привлечению первого к ответственности.

"…Кремль всегда будет его держать как заложника для использования в новых политических сценариях в Украине, при дестабилизации ситуации", — сказал изданию генерал-разведчик.

Напомним, ранее Николай Маломуж заявил, что для урегулирования ситуации в Украине, особенно на ее востоке, с задействованием стран "Большой двадцатки" необходимо от семи месяцев до года.