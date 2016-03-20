Суд над экс-главой полиции Виннитчины: пожаловался на боль в сердце, объявлен перерыв

В городе Винница возобновилось судебное заседание по делу экс-руководителя областной полиции Антона Шевцова, позже из-за жалобы на боль в сердце ему вызвали скорую помощь, был объявлен перерыв, пишет 112.ua.

Об этом сообщил корреспондент соответствующего телеканала.

В то же время издание уточнило, что врачи должны осмотреть бывшего чиновника прямо в зале.

"Судебное заседание продлилось около получаса. Адвокаты Шевцова настаивают на том, что судья должен сделать самоотвод, поскольку он вступил в сговор с прокурором", — отметили журналисты.

По их данным, камнем преткновения стал документ, который 19 марта предоставило медучреждение, когда подсудимого привезли на осмотр. "Адвокаты считают, их подзащитного похитили и подвергали пыткам во время доставки в медучреждение", — добавило агентство.

Напомним, ранее в заседании суда по делу Антона Шевцова объявили перерыв, экс-чиновника госпитализировали. До этого против него было зарегистрировано уголовное производство за госизмену.