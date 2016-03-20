У Порошенко назвали "горячую точку" Донбасса: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", обстреливая позиции силовиков, горячее всего было под городом Авдеевка Донецкой области.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что за указанное время был ранен один украинский военнослужащий (подорвался на растяжке в Бахмутском районе Донетчины).

"На Луганском направлении противник нарушил "режим тишины" один раз: под Трехизбенкой вражеский снайпер вел обстрелы позиций сил АТО", — отметил полковник.

По его словам, на Донецком направлении сохранялась напряженная обстановка, там террористы осуществляли провокации по всей линии фронта — от района Светлодарской дуги до Красногоровки.

"Противник активно применял минометы, гранатометы и стрелковое оружие… Горячее всего вчера (19 марта — ред.) было вблизи Авдеевки… около полуночи бандформирования открыли огонь из артиллерии", — добавил Мотузяник.

Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что на востоке нашей страны на отдельных направлениях боевики попытаются усилить огневые позиции и локально расширить зону контроля.

Карта: mediarnbo.org