Боевики существенно снизили обстрелы: используют гранатометы и работают снайперы

Обстановка в зоне проведения АТО характеризуется существенным уменьшением количества обстрелов.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook

"После 14 часов боевики обстреляли из гранатометов различных систем позиции вблизи Опытного и Новотроицкого, из пулеметов — защитников Песок, а из стрелкового оружия — опорный пункт недалеко от Марьинки.

По позиции сил АТО вблизи Ленинского российские наемники вели снайперский огонь и привлекли впоследствии к обстрелу АГС.

В полночь террористы дважды неприцельным огнем из миномета калибра 82 мм пытались попасть в опорный пункт вблизи Зайцево, и в полдень совершили один выстрел из мощной пушки калибра 152 мм в направлении наших позиций в районе Авдеевки", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГУ разведки Министерства обороны Украины заявили, что власти России для поддержки на Донбассе активных боевых действий снова перебросили боевикам ДНР боеприпасы.