Суд освободил из-под стражи экс-главу полиции Виннитчины

В городе Винница суд освободил из-под стражи бывшего руководителя областной полиции — Антона Шевцова.

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на данные корреспондента.

Агентство уточнило, что решение было принято в связи с истечением время для избрания меры пресечение (72 часа с момента задержания).

"Cудья принял во внимание соответствующее ходатайство государственного адвоката Дениса Безрученко", — отметили журналисты.

По их данным, после оглашения решения экс-чиновник, которому до этого оказывали медицинскую помощь врачи скорой помощи, быстро покинул зал суда, сев в черный джип, который ждал его на улице.

Напомним, ранее стало известно, что против Антона Шевцова было зарегистрировано уголовное производство за государственную измену. Узнать больше о его деле можно здесь.