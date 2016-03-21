Генерал-разведчик рассказал, как Россия изменила тактику войны против Украины

Россия намерена законсервировать вооруженный конфликт на Донбассе и стимулировать досрочные выборы Рады с поддержкой пророссийских политических сил, чтобы дестабилизировать ситуации в Украине.

Об этом генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".

"На сегодняшний день фактически ни спецслужбы, ни спецподразделения не имеют своей концепции того, как противодействовать поставкам вооружения, военной техники и другого снаряжения боевикам на территорию Донбасса. Неоднократные предложения военных формировать такие подразделения не нашли поддержки. Поэтому эффективные операции по противодействию не проводятся", — посетовал военный эксперт.

Говоря об изменении планов и амбиций России в отношении Украины с начала войны в Донбассе, генерал-разведчик заметил: "Россия изменила тактику своей войны против Украины: одновременно с консервацией конфликта на Донбассе она предусматривает широкую дестабилизацию ситуации во всей стране, стимулирование досрочных выборов и поддержку пророссийских политических сил при формировании ВРУ, правительства и на выборах президента".

"Ни президент, ни правительство не способны предотвратить такие действия. Они фактически следуют этому сценарию. Упредить такие действия может гражданское общество, общины на местах и ​​объединения общин в Украине, которые готовы отстаивать независимость нашего государства и выдвинуть на все ответственные посты в государстве профессиональных, честных и патриотичных людей", — резюмировал Маломуж.

Напомним, ранее генерал-разведчик раскрыл стратегический курс России в отношении Украины.

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