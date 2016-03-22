Савченко не хочет жить "на России": анонсировала возобновление сухой голодовки

Во вторник, 22 марта, незаконно осужденная в России украинская летчица и нардеп Надежда Савченко заявила, что с 6 апреля возобновит сухую голодовку.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время наша соотечественница уточнила, что для нее "лучше умереть в Украине, чем жить на России".

"Десять дней и "приговор" вступает в силу. Апелляцию на несуществующий суд не подаю", — добавила народная избранница.

"Суд" РФ дав 22 роки і 30 000 рублєй (412 $) штраф. А міг би "суддя" війти в історію... А не вляпатис в неї.10 днів і "... Опубліковано Надія Савченко - Nadiia Savchenko 22 березень 2016 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Донецкий городской суд Ростовской области России приговорил Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы. Узнать больше о ее так называемом "деле" можно здесь.