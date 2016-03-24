Чубаров о деоккупации Крыма: произойдет гораздо быстрее, чем считают в Кремле

Нардеп, лидер Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что деоккупация Крыма произойдет гораздо быстрее, чем считают в Кремле.

Об этом он сообщил в интервью "BBС Украина".

В то же время политик призвал мировое сообщество не забывать о нарушении прав человека на территории захваченного Россией украинского полуострова.

"…в течение двух лет, прошедших со времени аннексии…, в Крыму распространилась атмосфера страха", — приводят журналисты слова Чубарова.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что сейчас на основе международных форматов, включая "Женева плюс", ведутся переговоры насчет деоккупации украинского полуострова.