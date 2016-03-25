Кандидатура Гройсмана на премьерство: надежды и опасения

БПП предложил план выхода из политического кризиса, согласно которому нынешний спикер Верховной Рады Владимир Гройсман должен стать премьер-министром. По словам лидера фракции БПП Юрия Луценко, эту кандидатуру готовы поддержать все участники бывшей коалиции.

"Я предложил кандидатуру Владимира Гройсмана в качестве кандидата на должность премьер-министра и предложил фракциям определиться относительно его поддержки. Его может поддержать БПП, "Народный фронт" готов рассматривать такой вариант, фракция "Батьківщина" готова рассматривать такой вариант, и фракция Радикальной партии Ляшко также рассматривает такой вариант", — отметил Луценко.

Сам Владимир Гройсман уже заявил, что хочет собрать в новом правительстве людей с безупречной репутацией и профессионалов. При этом он не исключил, что могут остаться и действующие министры. "Я могу назвать несколько фамилий, которые могут быть достойными работать в правительстве. Это, например, Иван Миклош, вице-премьер и министр финансов Словакии, это Юлия Ковалив, которая работает первым заместителем министра экономики, Максим Нефедов", — отметил спикер ВР.

"Я не собираюсь никого обслуживать, никаких сильных мира сего. Поэтому я хочу работать с людьми, которые вызывают доверие, а не отвращение... Я никогда не соглашусь быть председателем Кабинета министров лузеров", — добавил он.

Эксперты рассказали "Главреду", почему именно Гройсмана БПП предлагает на должность премьер-министра, чем он будет выгоден для президента, чего ждут от нынешнего спикера парламента в качестве главы правительства, а также каковы шансы, что он таки сменит Яценюка на его посту.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала:

БПП и Порошенко предлагают того кандидата, который был согласован с "Народным фронтом". Ведь для того, чтобы проголосовать за Гройсмана, нужно, чтобы Яценюк покинул пост главы правительства. Думаю, это была главная мотивация, и количество голосов, необходимое для принятия решения (226 и больше). Все остальное, на мой взгляд, не имеет значения, поскольку я не знаю ни программы действий, ни повестки дня для страны, озвученные Гройсманом или партией, или коалицией. Все это впереди, потому говорить о том, каким он может быть главой Кабмина, было бы не совсем корректно — мы пока не понимаем, что он будет делать и какие задачи ставит перед собой.

Кандидатура Гройсмана — не контроверсионная, то есть каких-либо негативных резких высказываний по отношению к нему не будет со стороны ни одной из фракций, учитывая, что он был спикером, и у него было время, чтобы построить неплохие отношения со всеми руководителями групп и фракций. Потому не думаю, что будет какой-то негатив. Но, думаю, вопрос не в этом, а в том — сможет ли он сделать то, что необходимо для страны? Несмотря на то, нравится он кому-то или нет… А сможет ли он? Я сомневаюсь. Если правительство снова будет формироваться по квотному принципу, когда не будет понятно, что и зачем делается, все это будет временно.

Как говорили древние, власть и деньги всегда меняют характер человека. Очень редко — к лучшему. Все зависит от конкретной ситуации и действий. Дело не в том, будет ли Гройсман "послушным" или "непослушным" для Порошенко. Дело в том, что он будет вынужден учитывать позицию президента, поскольку наибольшая фракция в Верховной Раде, та, что будет основой коалиции, носит фамилию президента.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик:

Гройсман уже перерос позиции мэра и в последнее время демонстрирует, что он — фигура, которая действительно может претендовать на должность премьер-министра. Вопрос лишь в том, насколько он будет самостоятельным на этой должности. История самого Гройсмана как политика и государственного деятеля — достаточно интересна. Поскольку раньше он работал с губернатором Винницкой области Домбровским, и на моих глазах происходил рост и усиление Гройсмана. В итоге, он не просто обошел Домбровского по популярности и стал образцом местного самоуправления, а Винница при нем стала примером для многих городов и, вообще, для Украины.

Так что у Гройсман большой потенциал. Но, опять-таки, насколько он будет самостоятельным при принятии решений? Насколько он будет самостоятельным в кадровой политике? Сможет ли он сказать "нет" Банковой? Эта способность сказать "нет" — очень важный признак готовности Гройсмана к этой должности. Если у него есть потенциал сказать "нет", если он действительно сможет это сделать, тогда премьер Гройсман способен достичь большего, чем премьер Яценюк.

Каковы шансы, что Гройсман таки станет премьером? На данный момент он является заложником политических переговоров и договоров. По сути, он является фигурой, которую назначают, а не выбирают. То есть Гройсмана не выбирают премьером — он есть последствием договора между "Народным фронтом", Яценюком, группой влияния вокруг него, и президентом Петром Порошенко. Остальные являются статистами либо играют роль фона в этих переговорах. В частности, в этих переговорах участвуют представители олигархических кругов, которые могут дать необходимое количество голосов для того, чтобы был назначен премьер. Потому говорить, что точно премьером станет Гройсман, я бы не стал. У него есть шансы на то, чтобы стать премьер-министром, по крайней мере, 216 голосов у него сейчас есть в кармане. Но, опять-таки, это не его личная заслуга, а заслуга Банковой и переговорного процесса.

Политолог Владимир Цибулько:

Гройсман стилистически отличается от Яценюка. Он более ироничный и малословный. Стиль Яценюка стал общественным раздражителем: было много слов, много эгоцентризма, много роли личности Арсения Петровича, но, вместе с тем, не особо большие успехи в реформировании. Гройсман — это смена стилистики для той же среды. Ведь среда не меняется, состав парламента остается прежним, но в этом парламенте может начать доминировать прагматичный подход и более ответственная политика.

Чем Гройсман как премьер выгоден для Порошенко? Гройсман находил механизмы "продавливания" необходимых законов в парламенте. А премьер-министр, помимо того, что возглавляет коллективный орган — Кабинет министров, еще должен уметь работать с парламентским большинством ради необходимого результата. Теперь опыт Гройсмана как вице-премьера умножается на опыт главы Верховной Рады, а наработанные связи и авторитет в стенах ВРУ позволят ему "продавливать" нужные законопроекты для ускорения реформ.

Каковы шансы, что Гройсман таки станет премьером? Наши демократические фракции были настолько испуганы возможностью избрания на должность премьера Наталии Яресько, что теперь Гройсмана "проглотят", как "меньшее из зол", как человека, способного на компромиссы и договоренности. Иначе демократическое правительство сделает Верховную раду статистами, от которых мало что зависит. Опыт сотрудничества глав фракций и большинства политиков-мажоритарщиков с Гройсманом показывает, что он уделял достаточно внимания и потребностям фракций, и потребностям отдельных мажоритарщиков. Потому, мне кажется, что Гройсман на должности премьера станет фигурой, которая примагнитит к себе мажоритарщиков — они начнут бегать в Кабмин, как за святой водой.

Нет смысла каким-либо политсилам противиться этому назначению, поскольку нет консенсуса, способного сформировать альтернативу Гройсману. Если бы была возможность сформировать альтернативный центр принятия решений в самой Раде, тогда можно было бы бороться. А так, пока что откровенной "альтернативой" в силу обстоятельств является "Оппозиционный блок", потому что ему отведена роль "а Баба-Яга — против!". В такое кризисное время большинство наших политиков, которые по своей природе являются не политиками, а бизнесменами, рассчитывает на доступ к бюджетным деньгам или, по крайней мере, на субвенции центрального бюджета на округи или территории, где они избирались. Потому они просто поставлены в позицию зависимых, и эта позиция, по-моему, многих устраивает, поскольку никто на развитие округов собственных средств не собирается выдавать. Но если будет сформирован более-менее привлекательный инвестиционный климат, то любой политик, избранный в том или ином округе, сможет привлечь серьезного инвестора для создания рабочих мест и развития территории. Потому это сейчас в интересах политиков.