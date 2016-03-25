Порошенко дал отмашку демобилизации военных четвертой "волны" призыва

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ об увольнении в запас военнослужащих, призванных во время так называемой четвертой волны частичной мобилизации.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы главы государства.

"Хочу начать с очень приятной новости для 45 тыс. военнослужащих, которые в сложных условиях защищают наше государство. Речь идет по военнослужащих так называемой четвертой волны мобилизации. Я подписал Указ о демобилизации военнослужащих, призванных на службу Указом от 21 июля 2014 года и Указом от 14 января 2015 года", — сообщил Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Этот Указ о демобилизации никоим образом не повлияет на высокий уровень обороноспособности государства, а также на уменьшение численности группировки, которая находится на Востоке государства и у крымского перешейка", — подчеркнул Порошенко.

Президент подчеркнул, что "государство прилагает максимум усилий для того, чтобы обеспечить Вооруженные силы Украины и другие силовые подразделения".

Глава государства также отметил успешность кампании по заключению контрактов с военнослужащими, которая ведется значительно более высокими темпами по сравнению с прошлыми периодами. Президент подчеркнул, что государством обеспечивается достойный уровень денежного содержания военнослужащих. Солдат-контрактник получает денежное обеспечение за пределами зоны АТО не менее 7 тыс. грн., а в зоне АТО — 11 тыс. грн., напомнил Президент.

Глава государства отметил, что уже с начала этого года заключено около 14 тыс. контрактов с военнослужащими на прохождение службы в украинской армии.

Підписав Указ про демобілізацію військовослужбовців, призваних під час четвертої хвилі мобілізації pic.twitter.com/y0Y09ffChJ — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 марта 2016 г.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко внес изменения в указ о демобилизации. Теперь военные могут служить по желанию.