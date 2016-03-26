У Путина снова заявили, что российских войск на Донбассе нет и о погибших не знают

Пресс-секретарь президента Владимира Путина заявил, что российских регулярных войск в Украине нет, поэтому информации о погибших военнослужащих РФ на Донбассе нет.

Об этом Дмитрий Песков сказал в эфире телеканала "ТВЦ", пишет РИА Новости.

"Никаких регулярных войск на Донбассе не было, и нет, я могу это еще раз повторить", — сказал он.

"Поскольку никакого контингента российского не было, и нет, поэтому я не могу вам назвать имена тех людей, которые погибли там, помогая жителям Донбасса в отстаивании своих интересов и защите своих жизней в этой бесчеловечной войне, которая там была. И сейчас на самом деле еле-еле ситуация удерживается от того, чтобы скатиться к каким-то непоправимым последствиям", — добавил чиновник.

Он также заявил, что Россия находится в состоянии информационной войны с англосаксонскими СМИ.

"Говорят, у России сейчас плохой имидж в мире. А вы знаете, у кого сейчас тоже плохой имидж в мире? У США. Сейчас мы находимся в состоянии информационной войны с законодателями моды в информационном пространстве, прежде всего, с англосаксами, их СМИ", — сказал он.

Песков также подчеркнул, что в подобных условиях считает нецелесообразным работу над "имиджевыми делами", так как "речь идет о пропаганде и контрпропаганде в хорошем смысле этого слова".

Напомним, в декабре 2015 года Путин признал, что Россия отправила на восток Украины людей для "решения определенных вопросов, в частности в военной сфере".

Президент Украины Петр Порошенко и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили, что Путин впервые публично подтвердил наличие российских войск на Донбассе.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны отмечали, что российские офицеры недовольны постоянными командировками на Донбасс и открыто выступили против своего командования.