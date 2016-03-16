Российские офицеры бунтуют против командования из-за командировок на Донбасс — разведка

Российские офицеры недовольны постоянными командировками на Донбасс и открыто выступили против своего командования.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведчиков, недовольство российских военных связанно с обнародованием в украинских и российских СМИ реальных фамилий кадровых офицеров ВС РФ, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на временно оккупированных территориях Донбасса.

"15 марта офицеры 74 отдельной мотострелковой бригады (Юрга, Кемеровская обл.) 41 Армии Центрального военного округа ВС РФ высказали открытое недовольство постоянными командировками в Донбасс.

На офицерском собрании было заявлено, что такие действия военно-политического руководства России противоречат как международному, так и национальному законодательству, где предусмотрена уголовная ответственность для тех, кто отдает и выполняет незаконные (преступные) приказы", — говорится в сообщении наших разведчиков.

Напомним, ранее в разведке рассказали о "боевом буряте"-комбате боевиков ДНР, майоре ВС РФ Сукуеве.