"Пусть убираются отсюда": Порошенко призвал Россию вывести войска с Донбасса

Президент Петр Порошенко призвал страну-агрессора — Российскую Федерацию — вывести свои войска с территории Донбасса.

Об этом он сообщил во время выступления в Краматорске Донецкой области, пишет УНИАН.

В то же время глава государства уточнил, что отправленные РФ на восток нашей страны боеприпасы, вооружение и техника украинцам не нужны.

"Еще одну очень важную вещь, которую нам надо восстанавливать, — это восстановление мира, чтобы на Донбассе не стреляли пушки…, чтобы мы наконец-то дождались, пока агрессор, РФ, выведет свои войска. Пусть убираются отсюда", — отметил политик.

По его словам, на нашу территорию из России попали более 700 танков, 1,3 тыс. пушек, боеприпасы, патроны. "Я хочу с земли Донбасса обратиться к ним: ничего этого нам, украинцам, не нужно, убирайтесь!", — добавил президент.

Напомним, ранее Петр Порошенко сообщил, что на востоке украинского государства погибли почти 2,5 тыс. наших военных, а также тысячи гражданских лиц. Ознакомиться с данными президента можно здесь.