Дорогой политический актив: адвокат рассказал, как Путин торгуется на предмет освобождения Савченко

Президент РФ Владимир Путин торгуется на предмет освобождения украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко, оценивая очень дорого ее политическую капитализацию, в то же время, слухи о том, что возвращение Савченко на родину не выгодно руководству Украины распространяются кремлевскими пропагандистами.

Об этом адвокат Савченко Марк Фейгин заявил в интервью Sotnik-TV.

Фейгин заявил, что Путин оценивает Савченко очень дорого. "Он ее расценивает как дорогой политический актив. Савченко повысила свою капитализацию за счет политического веса, который возник из ее нового статуса (народного депутата и делегата ПАСЕ)", — считает адвокат.

Вместе с тем он отметил, что заявление о том, что руководству Украины не выгодно возвращение Савченко, которая набрала политический вес, является грубой, примитивной пропагандой, исходящей от Управления внутренней политики Администрации президента РФ. "У них есть дочерние кормушечные пиар-конторы, которые раскручивают подобные истории", — объяснил Фейгин.

Он добавил, что в Украине среди ведущих политических игроков идет некое политическое соревнование за то, кто быстрее добьется ее освобождения и возвращения в Украину. "Кто добьется ключевого решения по освобождению Савченко, это будет иметь значение в Украине", — заявил адвокат.

По его мнению, принципиально Савченко будет освобождена. "Издержки слишком велики. Но Путин не был бы Путиным, если бы он не получил всего, что можно получить за это освобождение", — подчеркнул Фейгин.

Он также рассказал, что Савченко 24 часа в сутки находится под наблюдением. "В камере, где она содержится находится видеорегистратор. Поэтому начальство ФСИН всегда знает, что она делает и что употребляет.

У Савченко падает давление, которое фиксируют тюремные врачи. УЗИ и исследования внутренних органов не проводилось.

Состояние Савченко остается стабильным, нельзя сказать, что ее жизни что-то угрожает. Но это не является состоянием здорового человека", — добавил адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что Донецкий городской суд Ростовской области России приговорил Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы. Узнать больше о ее так называемом "деле" можно здесь.

Видео: Sasha Sotnik.