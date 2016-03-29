Бригинец и Белоцерковец приняли присягу народного депутата

Сегодня, 29 марта, в Верховной Раде Александр Бригинец и Дмитрий Белоцерковец приняли присягу народного депутата, которые пришли вместо Николая Томенко и Евгения Фирсова, покинувших фракцию БПП из-за несогласия с действиями политсилы.

Во время церемонии из сессионного зала раздавались одиночные выкрики "Позор!", пишет УНИАН.

Также председатель Верховной Рады Владимир Гройсман объявил, что Бригинец и Белоцерковец вошли во фракцию "БПП".

Как известно, 28 марта ЦИК признала избранными и зарегистрировала народными депутатами от "Блока Петра Порошенко" Бригинца и Белоцерковца.

25 марта съезд партии "БПП" принял решение о досрочном прекращении полномочий Томенко и Фирсова в связи с выходом из фракции.

Сегодня на заседании парламента Гройсман объявил о досрочном прекращении полномочий Томенко и Фирсова.

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