Возобновление боев на Донбассе с приходом тепла: реальная перспектива или напрасные опасения

С приходом весны и потепления бои на востоке Украины могут стать активнее и масштабнее, предупреждают в разведке. "Уровень угрозы возобновления боевых действий возрастает. Это связано с тем, что сейчас благоприятная погода для возобновления активных боевых действий", — заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Последние сводки пресс-центра АТО подтверждают эти предположения. Так, за сутки 29 марта количество обстрелов позиций АТО продолжало оставаться рекордно высоким, и горячее всего было в районе Зайцево и Авдеевки.

"За прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе бандитские группировки 72 раза вели огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения. С целью удержания занимаемых позиций украинские военные 20 раз открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов", — отметили в пресс-центре АТО.

Эксперты рассказали "Главреду", какова вероятность возобновления масштабных боев на Донбассе, действительно ли с приходом тепла эта угроза возрастает, какие направления будут наиболее неспокойными, а также будут ли пытаться боевики расширять подконтрольные им территории.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак:

Появление зеленой зоны упрощает ведение боевых действий против сил обороны Украины. Исходя из нынешней тактики российско-террористических группировок, можно прогнозировать, что они будут продолжать действовать на истощение наших сил обороны, вести постоянные атаки и войну низкой интенсивности. Также можно предположить, что может быть увеличено количество атак, может возрасти угроза проведения более качественных (в отрицательном смысле) диверсий и различных операций, в том числе операций с использованием засад, внезапных нападений. Также боевики будут пытаться использовать ситуацию для создания зоны нестабильности и запугивания, что формирует возможности для российско-террористических группировок проводить не только разведку боем, но и использовать территорию этого конфликта в качестве полигона для обучения своих профессиональных военных. Фактически мы констатируем создание в этой зоне российской профессиональной группировки.

Однако погодные условия являются лишь дополнительным фактором для возможной активизации боев. Ведь основными все-таки являются политические факторы, которые развивают стратегию Кремля и вызывают определенные реакции Запада и Украины. Эта стратегия сегодня весьма четкая и очевидная — добиться политических преимуществ непосредственно в зоне оккупированного Донбасса за счет уступок украинских властей, в том числе проведения выборов и создания политических условий для усиления пророссийских сил внутри Украины, в том числе внутри украинской власти. Такая угроза высока, мы ее оцениваем сегодня как угрозу №1 — проведение во власть пророссийских сил.

Этой угрозе способствует и нынешний политический кризис в Украине во власти и все, что связано с неспособностью вернуться к нормальной работе коалиции и нормальной работе правительства. Россия напрямую использует этот фактор. А вооруженные атаки, обстрелы и нападения — это лишь дополнительный фактор давления на украинскую власть. Но, к сожалению, этот фактор очень существенный, поскольку почти ежедневно мы слышим об определенном количестве погибших и раненных украинских военных, а это, безусловно, не может не влиять на морально-боевой дух, и на состояние противостояния. Таким образом, РФ пытается вбить клин между властью и воинскими подразделениями, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий. Это опасно и на это необходимо реагировать.

Не думаю, что бои будут вестись только по отдельным направлениям. Хотя террористические группировки могут выбирать какие-то направления как отдельные участки действий, эти участки могут внезапно меняться, а, соответственно, направления, по которым будут вестись бои, могут иметь весьма широкий диапазон — фактически по всей линии противостояния.

Вряд ли захват новых территорий сегодня является целью Кремля, а соответственно, и той группировки, которая воюет против украинских сил обороны на востоке. Сегодня тактика ведения войны низкой интенсивности нацелена на создание российско-террористическими группировками ситуации наибольшего поражения живой силы, техники, чтобы, таким образом, доказать свои преимущества, и выставлять в качестве предмета торга ведение или не ведение боевых действий. Поэтому не думаю, что речь будет идти о захвате новых территорий. Хотя в качестве тактической цели — это может быть, не могу это исключить. Но, в целом, сегодня цель Кремля намного более существенная, чем просто территории на востоке Украины. Он стремится вынудить Запад пойти на компромисс и отказаться от Украины, а также пытается изменить строй Украины, внедрить в ее власть свои политические элементы. Это сегодня главная цель Кремля, который понимает, что масштабная военная операция не будет действенной в нынешних условиях и не поможет добиться его главной цели.

Генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального Штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата:

Вероятность возобновления боев на Донбассе велика, поскольку Российская Федерация будет делать все, чтобы усилить силовое давление на Украину. В этом не может быть никаких сомнений. Ведь РФ не достигла ни одной цели. Ни аннексией Крыма (он был и остается непризнанной территорией РФ на сегодняшний день, Крым по-прежнему остается за Украиной), ни войной на востоке Украины — не выполнена ни одна задача России в Донецкой и Луганской областях. У них остаются проблемы с коммуникацией: как обеспечить деятельность Крыма, как обеспечить крымчан электроэнергией, водой, теплом — всем тем, что у них было до аннексии. России необходимо каким-то образом давить на Украину, чтобы получить сухопутный проход на полуостров. И она будет это выбивать у нашего правительства и президента. Более того, это же будет делать и Запад.

У нас очень сложные перспективы взаимоотношений с Российской Федерацией, и это надолго. Будет углубляться диверсионно-разведывательнае деятельность на всей территории Украины. Даже не надейтесь, что этот или следующий год принесет нам какое-то облегчение. Конфликт будет заморожен, и у нас нет никакой другой перспективы для решения этой проблемы, кроме как восстановление и усиление украинских Вооруженных Сил и приведение государства в состояние готовности действовать в любых критических ситуациях. А мы сейчас живем в совершенно ином измерении, когда одни гибнут и живут в условиях войны, а другие находятся в мирном времени и чувствуют себя очень хорошо. Депутаты дерутся в Верховной Раде — это не Верховная Рада, а черти что! Мы оказались в таких обстоятельствах, когда государство должно быть единым, чтобы противодействовать агрессии соседнего государства. У нас этого нет — у нас сплошные распри и неспособность руководства страны урегулировать ситуацию. В этом наша беда.

Хочу отметить, что Россия еще не применила все свои силы в войне против Украины. Все, что было до сегодняшнего дня, — это лишь демонстрация. Нас не бомбила российская авиация, по Украине не наносили ракетные удары, Россия еще не ввела свои механизированные части. РФ сегодня демонстрирует силу сепаратистов Донбасса. Россия усилила их своим вооружением, своими людьми, своими кадрами и отказывается от них, настаивая, что она не имеет никакого отношения к происходящему на востоке Украины. Россия ведет двойную игру. Она демонстрирует миру, что стоит в сторонке, что происходящее — это внутренняя проблема Украины, но мы-то с вами понимаем, с кем имеем дело.

Так что надеяться на скорое решение нынешних проблем не сто́ит, не надо питать никаких иллюзий. Это — на всю нашу жизнь, на мою так точно. Россия — это не то государство, которое, спланировав свое развитие, смогло бы отказаться от Украины. Украина для РФ — это ее "историческая часть". Когда государство не имеет своей истории, оно не имеет и своего будущего. Поэтому спокойно можно рассчитывать на то, что происходящее сегодня на востоке Украины будет всегда. Сил и людей у России хватит. И это не зависит на сегодняшний день от руководства РФ. Даже тогда, когда к власти в России придет другой президент, а не Владимир Путин, эта политика сохранится, а, возможно, даже станет более жесткой. Россия как таковая не имеет исторического прошлого без Украины. Она даже название взяла от Киевской Руси: Петр I взял только последнее слово — Русь, вот и вся картина. Россияне с радостью отдадут Китаю все земли до Урала, но никогда никому не отдадут Украину.

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генерального Штаба ВСУ, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко:

Сезонный фактор был, есть и остается очень важным во время планирования и ведения боевых действий. Это касается и "гибридной войны", которая ведется Россией против Украины. Поэтому с улучшением погоды можно ожидать активизации боев. Ведь, к примеру, в распутицу очень сложно использовать технику: когда одна сторона сосредоточила очень много техники на определенном участке, она много теряет, если нет хотя бы относительно проходимых дорог. Потому погодный фактор однозначно влияет на активность проведения боевых операций.

Но вопрос глубже. Ситуация на Донбассе сейчас складывается приблизительно так. Во-первых, боевики не могут просто так стоять, как предписано Минском-2. Им нужно оправдывать свое существование, они должны вести боевые действия и что-то делать. Тем более, что их руководство в основном — это бывшие российские штатные военнослужащие, которые контролируют и руководят ведением боевых действий.

Во-вторых, боевики не могут просто уйти с Донбасса. Хотя многие из них разочаровались, многие видят бесперспективность положения. Но уйти они не могут, поскольку это будет нарушением, которое повлечет за собой ответственность (причем это касается и российских военнослужащих). Я уже не говорю об уничтожении за это (как вы знаете, уже сотни российских военнослужащих уничтожены в этой войне, в том числе есть потери и среди генералов). Но вопрос не только в потерях — они уйти не могут, поскольку отстаивают интересы РФ и не видят пока возможности выхода.

Могут ли боевики начать широкомасштабное наступление? И да, и нет. В принципе, если собрать возможности боевиков и российский потенциал, сосредоточить их, то да, могут. Но они понимают, чем это для них обернется. Путин, даже при всех его амбициях, уже понимает, что это может обернуться очень серьезными последствиями, и не рискует идти на это. Хотя его амбиции стали скромнее: они уменьшились от уровня "Русского мира" (захватить часть Украины от Сумской области до Днепра), затем все свелось к проекту "Новороссия", потом к просто территории в пределах Донецкой и Луганской областей, а теперь все гораздо скромнее — передать эту территорию в состав Украины, но на своих условиях. Пока что эти амбиции сохраняются.

Так что боевикам нужно воевать, нужно оправдывать свое существование. Россиянам же нужно проводить ротацию военных (они пропускают своих военных через чеченские войны, войну на Ближнем Востоке, войну на Донбассе, чтобы (и это понятно с военной точки зрения) те приобрели опыт, поддерживали навыки и т.д. Такова ситуация на текущий момент.

Характерным примером является промзона в Авдеевке, а до этого была Марьинка. Какие используются тактические приемы при организации и ведении этих боевых действий? Раньше наши убегали из блиндажей, прятались в окопы, выполняя Минск-2. Теперь же, во-первых, они приобрели опыт (все-таки уже два года воюем), во-вторых, начались серьезные поставки техники (может, это техника и не XXI века, однако уже восстановлена боеготовность, модернизирована техника, и есть противотанковое вооружение — а если оно есть, значит, нужно научиться его применять). Поэтому сейчас применяется оборонительная тактика, чтобы не нарушать договоренности. То есть разрешается втянуться, использовать резервы, а после этого накрыть противника и уничтожить — их технику, людей. Таким образом, противник несет потери, ми наносим удары и восстанавливаем собственные позиции. И наши уже так действуют. Это один из приемов.

В прессе обсуждается еще один прием, который относится к периоду Второй мировой войны и американскому генералу Макартуру — прием "прыжка лягушки". Например, Марьинка, а сейчас — промзона Авдеевки, где боевики обнаглели и используют там разное оружие, считая это возможным и допустимым. Поэтому наши войска сосредотачиваются, готовятся и делают прыжок, к примеру, в промзону Авдеевки, выбивают противника оттуда, восстанавливают и оборудуют, насколько это возможно, фортификационные сооружения и бьют их дальше. Естественно, боевикам ну никак это не может понравиться, даже стратегически, ведь Авдеевка — это пригород Донецка, где находятся мощнейшие коксохимические предприятия, которые могут влиять на металлургию Украины в целом, да и многое другое.

Если посмотреть с точки зрения истории (а наше население слабо знает историю нынешней войны, к сожалению, но знает более-менее историю Второй мировой), то 2014 год для Украины, как по мне, аналогичен по событиям 1941-1942 годам Второй мировой войны, и я очень надеюсь, что мы этот период пережили. А 2015 год — это приблизительно 1942-1943 годы, когда прилагается масса усилий, чтобы развить этот 1943-й год, найти свою Курскую дугу, Сталинградскую битву, при которых бы произошел перелом, и мы вышли на победный 45-й.

Что касается попыток боевиков захватить новые территории, то, думаю, противник не может остановиться на тех территориях, которые уже под их контролем, по тем причинам, которые названы выше. Поэтому они будут производить разведку боем, а если будут чувствовать нашу слабину, то будут без страха и сомнения занимать новые позиции. Но если раньше мы отвечали, только чтобы себя защитить, то сейчас мы действуем более решительно, потому что больше сил и опыта, больше техники и вооружения, лучше обеспечение.

Надежда Майная