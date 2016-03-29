Экс-депутат Госдумы о возможном обмене Савченко на россиян: Кремль захватили психически больные

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Константин Боровой прокомментировал информацию о том, что российская сторона предложила США обменять Савченко на группу россиян, в число которых входят Виктор Бут и Константин Ярошенко.

Об этом Боровой написал на своей странице в Facebook.

"Кремль захватили психические больные люди, полагающие, что действительно воюют с США и что на этом основании они вправе предлагать обменять героя Украины на гнусных российских подонков, осужденных на длительные сроки.

Уважаемые, если бы вы и впрямь воевали с США, вас бы уже собирали по косточкам и идентифицировали останки (варианты: выставляли бы в морозильниках/канализациях — выбрать нужное)", ― написал Боровой.

Ранее сообщалось, что российская сторона предложила США обменять Савченко на группу россиян, в число которых входят Виктор Бут и Константин Ярошенко.