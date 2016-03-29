Получить доверие общества: в ЕС рассказали, чего ждут от преемника Шокина

Новый генеральный прокурор должен обеспечить независимость Генеральной прокуратуры от политического влияния и давления.

Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский, говорится в сообщение представительства ЕС в Facebook.

"Я обратил внимание, что Верховная Рада сегодня приняла увольнение Генерального прокурора. Это решение создает возможность, чтобы совершить новый старт в Генеральной прокуратуре. Я надеюсь, что новый генеральный прокурор обеспечит то, чтобы Генеральная прокуратура стала независимой от политического влияния и давления, а также будет иметь общественное доверие", ― подчеркнул Томбинский.

Глава представительства ЕС отметил, что Генеральная прокуратура должна содействовать обеспечению справедливости и верховенства права, которых украинский народ ожидает и заслуживает.

"Работа Генеральной прокуратуры является также неотъемлемой частью для полной институциональной модернизации Украины, а также для внедрения Соглашения об ассоциации", ― отметил Томбинский.

Коментарі Голови Представництва ЄС в Україні Яна Томбінського щодо останніх подій, пов’язаних із Генеральною прокуратуро... Опубліковано European Union in Ukraine 29 березень 2016 р.

Напомним, 29 марта, Верховная Рада отправила генерального прокурора Украины Виктора Шокина в отставку.