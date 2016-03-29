В разведке рассказали о подготовке врага к активным боевым действиям на Донбассе

На Донбассе боевики и российские военные усиливают свои подразделения для боевых действий на отдельных направлениях.

Об этом заявил представитель Главного разведывательного управления Министерства обороны Вадим Скибицкий, передает "5 канал".

"Пока очевидных признаков широкомасштабного наступления нет, но есть подготовка для активных боевых действий на отдельных направлениях", ― заявил он.

"Первое ― это усиление артиллерийских подразделений на передовых позициях, усиление этих передовых позиций за счет переброски бронетехники ― особенно из Донецка, Макеевки, Горловки, Мариупольское направление. Почти на всех критических направлениях идет усиление", ― рассказал Скибицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 марта, под Авдеевкой и Горловкой Донецкой области террористы ДНР и воюющие на их стороне военные России вели боевые действия, среди них снова есть потери.