Министры Путина полностью управляют марионетками оккупированного Донбасса — западные СМИ

30 марта 2016, 08:16

Издание отмечает, что ДНР и ЛНР являются просто марионетками РФ, которые полностью контролируются Кремлем.

Россия осуществляет полный контроль над оккупированными районами Донбасса. Квази-республики ДНР и ЛНР являются просто марионетками, которые полностью контролируются Кремлем.

Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на документы, сообщает Украинская правда.

Так, согласно записям заседания Межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины в Госдуме РФ от 23 октября 2015 года, правительство России взяло под свое управление всю деятельность оккупированных регионов.

Комиссия была создана в декабре 2014 года. Она фактически выполняет роль теневого правительства Донбасса.

Контролируют сепаратистские регионы шесть рабочих групп пяти российских министерств.

Теневое правительство Донбасса контролирует финансы, налоги, восстановление инфраструктуры и промышленности, транспортную инфраструктуру, создание рынка электроэнергии, торговлю энергоресурсами и прочее. Следовательно, оккупированные области рассматриваются как суверенная территория России.

Так, среди тех, кто руководит Донбассом, указаны вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, который также является близким другом президента РФ Владимира Путина, замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, замминистра финансов РФ Леонид Горнин. Управляет теневым правительством ФСБ.

Издание также пишет, что на одном из заседаний комиссии присутствовал представитель компании ДТЭК, которая принадлежит Ринату Ахметову.

По официальным данным, Козак и Назаров работают вместе в рамках "комиссии по социально-экономическому развитию Республики Крым и Севастополя".

Издание отмечает, что ДНР и ЛНР являются просто марионетками России, которые полностью контролируются Кремлем.

Также в материале говорится о том, что это подтверждает провал Минских соглашений. Любые выборы на оккупированных территориях не будут иметь никакого смысла.

"Россия давно разработала свой план управления сепаратистскими областями Донбасса. Любые выборы в этом регионе не будут иметь никакого смысла, поскольку реальная власть находится в Москве, а не в тех, кого выбирают, и будут выбирать жители Донбасса", — говорится в опубликованном материале.

Напомним, ранее политолог Виталий Кулик заявлял, что на оккупированном Донбассе не с кем разговаривать, это управляемые из Москвы фигуры, а игрок — в Кремле.

 

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