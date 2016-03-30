Отставной генерал объяснил, почему у России нет будущего

Генерал-полковник в отставке, экс-начальник Генштаба ВСУ, бывший первый замминистра обороны Украины Анатолий Лопата заявил, что РФ не имеет исторического прошлого без нашей страны.

Об этом он сообщил "Главреду", комментируя ситуацию на Донбассе.

В то же время эксперт выразил мнение, что когда у страны нет своей истории, у нее нет и своего будущего.

"Россия — это не то государство, которое, спланировав свое развитие, смогло бы отказаться от Украины. Украина для РФ — это ее "историческая часть", — отметил Лопата.

По его словам, поэтому спокойно можно рассчитывать на то, что происходящее сегодня на востоке украинского государства будет всегда. "Сил и людей у России хватит", — добавил бывший начальник Генштаба.

Кроме того, аналитик считает, что это не зависит на сегодняшний день от руководства РФ. "Даже тогда, когда к власти в России придет другой президент, а не Владимир Путин, эта политика сохранится, а, возможно, даже станет более жесткой", — сказал Лопата.

"Россия как таковая не имеет исторического прошлого без Украины. Она даже название взяла от Киевской Руси: Петр I взял только последнее слово — Русь... Россияне с радостью отдадут Китаю все земли до Урала, но никогда никому не отдадут Украину", — подчеркнул он.

Напомним, ранее советник украинского президента, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин заявил, что Российская Федерация готова воевать за нашу страну "до последнего украинца".