"Шокинизм" и самообман: Сакварелидзе рассказал, почему не хочет работать в ГПУ

Экс-заместитель генпрокурора, а также бывший глава прокуратуры Одесской области Давид Сакварелидзе заявил, что не хочет работать в ГПУ, сотрудниками которой являются люди из старой системы.

Об этом он сообщил в эфире "5 канала".

В то же время собеседник журналистов уточнил, что сейчас ведомство занимается "шокинизмом" и самообманом.

"Я не буду работать в той прокуратуре, где работают с заказными делами, где работают люди, которые возвращаются со старой системы" — отметил бывший замгенпрокурора.

Напомним, ранее Давид Сакварелидзе заявил, что его вызвали на допрос в Генпрокуратуру по делу об "исчезновении" двух миллионов долларов. Ознакомиться с его данными можно здесь.

Видео: 5 канал