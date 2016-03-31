Фракции БПП пополнила свои ряды еще двумя нардепами

Внефракционный депутат Павел Кишкарь сообщил, что он и депутат Виктор Кривенко, также внефракционный, написали заявления о вхождении во фракцию партии "Блок Петра Порошенко".

Об этом Кишкарь сказал в комментарии журналистам, пишет УНИАН.

По его словам, его требование — "выступление господина Гройсмана со взятием публичных обязательств по выполнению коалиционного соглашения".

На вопрос, знает ли он о вхождении других внефракционных депутатов в БПП, Кишкарь сообщил, что Кривенко также написал соответствующее заявление.

Как сообщил "Украинской правде" депутат от БПП Сергей Лещенко, фракция "БПП "Солидарность" включила в свой состав депутатов Павла Кишкаря и Виктора Кривенко.

"Решение принято на заседании фракции БПП. Кто против такого решения, Луценко на голосование не поставил. При этом Кривенко сказал, что "не просится в состав БПП", а Кишкарь добавил, что "вступление в состав БПП означает для него конец политической карьеры", - говорит Лещенко.

Отметим, Кишкарь и Кривенко оба прошли в украинский парламент от партии "Самопоміч", однако были исключены из фракции этой партии вместе с еще тремя депутатами в сентябре 2015 года.

Причиной этому послужило голосование 31 августа 2015 года за проект изменений в Конституцию. Тогда 26 депутатов из фракции "Самопоміч" проголосовали "против", а 5 — "за": Анна Гопко, Павел Кишкар, Виктория Пташник, Остап Еднак и Виктор Кривенко, за что и были исключены из фракции.

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