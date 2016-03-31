Дипломат об идее разрыва дипотношений с РФ: безальтернативный шаг для Украины

Инициатива Комитета Верховной Рады по иностранным делам о прекращении дипломатических отношений с Россией не означает разрыв договорных отношений, существовавших между государствами, а также не препятствует заключению новых договоров.

Об этом дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду".

"Будет ли проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией передан в сессионный зал для голосования? Насколько я понимаю регламент Верховной Рады, то альтернативы нет, и этот законопроект должен быть передан для голосования. Хотя у меня есть большие сомнения, что он будет принят, учитывая позицию провластных фракций", — заметил дипломат.

"Если говорить о сути проекта постановления, то вопрос не в том, нужен ли этот законопроект сегодня, а в том, что разрыв дипломатических отношений в условиях войны или вооруженной агрессии не имеет альтернативы. Это не выбор между "хорошим" и "лучшим", или "плохим" и "хорошим". Это — безальтернативный шаг государства, поскольку вооруженная агрессия против него перечеркивает все условия для дальнейшего существования дипломатических отношений между двумя странами", — подчеркнул эксперт-международник.

"Что касается критики данной инициативы некоторыми депутатами от Блока Петра Порошенко, то думаю, что они не столько переживают за украинцев на территории РФ и интересы Украины, сколько за коммерческие и финансовые интересы своих лидеров на территории России. Ведь такой шаг, действительно, может создать угрозы и риски для финансовых и других активов украинских власть имущих на территории РФ. Все остальное — откровенные манипуляции провластной фракции, которые не соответствуют действительности", — считает Яременко.

"Ведь, во-первых, два года такой политики никак не помогли БПП и Петру Порошенко решить проблемные вопросы с Россией. Дипломатические отношения сохранялись, но это не позволило Украине ни на шаг продвинуться к дипломатическому урегулированию конфликта. Во-вторых, разрыв дипломатических отношений не значит прекращение вообще каких-либо коммуникаций между государствами. Контакты могут сохраняться, как это происходит и сейчас: они осуществляются через посредников", — напомнил руководитель Фонда "Майдан иностранных дел".

"Кроме того, — говорит он, — разрыв дипломатических отношений не означает разрыв договорных отношений, существовавших между государствами, а также не препятствует заключению новых договоров между государствами. То есть разрыв дипломатических отношений с Россией не означает никаких правовых препятствий для достижения договоренностей с РФ. Наоборот, в какой-то степени это даже расширяет дипломатическое пространство для маневров Украины. Поскольку разрыв дипотношений (если его рассматривать, как первый шаг к переходу к правовой логике военного положения между Украиной и Россией) поможет в перспективе устранить Россию от принятия решений по Украине в международных организациях, в частности, в Совбезе ООН, ОБСЕ и так далее".

По мнению дипломата, речь идет о вполне оправданном безальтернативном политико-правовом шаге, который должен был осуществить президент Украины, но который до сих пор так не сделан, а сейчас группа депутатов пытается переложить эту инициативу на Раду.

"Если говорить о реакции России на данную инициативу, то следует отметить, что там еще два года назад принимались законодательные акты, которые, по сути, являлись объявлением войны. Например, речь идет о разрешении применять Вооруженные силы Российской Федерации на территории Украины. Фактически уже с того момента у Украины были все основания разорвать отношения с РФ. Российская сторона (которая, думаю, намного лучше украинских должностных лиц ориентируется в международном праве и склонна рассуждать с позиции интересов собственной страны) понимает, что разрыв дипотношений между Украиной и Россией уже ничего не изменит в нынешнем положении дел, которое на сегодня существует между странами. Между государствами идет война. А сохранение дипотношений в условиях войны между Украиной и Россией является, по сути, подыгрыванием украинской политической элиты российским методам ведения "гибридной войны" против Украины. Поскольку сохранение дипотношений вводит в заблуждение украинское и российское общество, а также международное сообщество по поводу сути украинско-российских отношений", — резюмировал Богдан Яременко.