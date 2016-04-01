Ядерный саммит: что пообещали Порошенко в Вашингтоне

1 апреля 2016, 19:45

Путину из-за океана вновь передали, что санкции против России будут действовать до полного выполнения минских договоренностей.

Петр Порошенко в Вашингтоне

На саммите по ядерной безопасности Порошенко напомнил западным лидерам о Будапештском меморандуме и заверил в готовности Украины следовать курсу реформ. В ответ Вашингтон подтвердил неизменность поддержки Киева в борьбе с агрессором.

Вопреки обещаниям, Петру Порошенко не удалось обеспечить разрешение политического кризиса в Украине до своего визита в Вашингтон. А увольнение накануне поездки генпрокурора Виктора Шокина фактически стало лишь первым шагом в выполнении задания по искоренению коррупции, которое еще в декабре настоятельно рекомендовал сделать Киеву американский куратор Украины Джо Байден. Еще тогда США заявили о готовности продолжать финансовые вливания только в случае убедительных успехов Украины на поприще борьбы с этой "раковой опухолью". Разразившийся позже правительственный и парламентский кризис лишь усилили уверенность Запада в необходимости жестко настаивать на позиции "утром — реформы, вечером — деньги". 

И Барак Обама, с которым Порошенко все же смог пообщаться в рамках ядерного саммита, и Байден заверили украинского президента в том, что кредитные гарантии в миллиард долларов Украина получит только после сформирования нового правительства, ориентированного на реформы и сотрудничество с МВФ. О том, чтобы сохранить действующий Кабмин, усилив его за счет заполнения вакантных мест, как предлагает Арсений Яценюк, речь уже не идет. Фактически это означает, что Вашингтон отказался от продолжения попыток примирить Порошенко и Яценюка и одобрил план украинского президента по замене премьера.

Петр Порошенко в Вашингтоне

Руководство США воздержалось от конкретных кадровых рекомендаций, да и вряд ли Порошенко привез им на согласование предварительную "шахматку" будущего Кабмина. Но в Вашингтоне наверняка будут настаивать на том, чтобы за финансовое направление в новом правительстве отвечал человек с безупречной репутацией. С не меньшей тщательностью будут оценивать и кандидатуру нового генпрокурора. Не секрет, что работа ведомства вызывала беспокойство и в Белом доме, и в штаб-квартире Евросоюза. Качество обновления кадрового состава исполнительной власти и правоохранительных органов станет для Запада критерием готовности руководства Украины выполнять взятые на себя обязательства по преобразованию страны. А для Порошенко финансовый аргумент от США, очевидно, станет ключевым в переговорном процессе с отечественными политиками.

Петр Порошенко в Вашингтоне

Активизации переговоров по выходу из политического кризиса, скорее всего, следует ожидать через неделю, после возвращения Порошенко из Японии. И не исключено, что, как и в конце 2014-го года, для успешного их завершения потребуется участие заокеанского гостя, которым на этот раз станет Джон Керри. Его визит в Киев анонсирован на ближайшее время. Впрочем, учитывая специализацию Керри на контактах с российской стороной, основной темой его приезда, видимо, будет урегулирование на Донбассе. Недавно госсекретарь презентовал свои предложения на этот счет Владимиру Путину, но без особого успеха, теперь согласно правилам челночной дипломатии настал черед предлагать украинской стороне.

Петр Порошенко в Вашингтоне. Встреча с украинской диаспорой

В Вашингтоне Порошенко подтвердили, что позиция США в оценке агрессии России остается неизменной. И хотя его напоминание о гарантиях по Будапештскому меморандуму осталось без ответа, а предлагаемый украинским президентом переговорный  формат "Женева+" по-прежнему не востребован, в Белом доме демонстрируют готовность продолжать искать пути имплементации Минских соглашений. Отказавшемуся приехать на ядерный саммит Путину из-за океана вновь передали, что санкции против России будут действовать до полного выполнения минских договоренностей, а Надежда Савченко должна быть освобождена, как и другие украинские пленники. Украине пообещали помочь в реформировании сектора безопасности, для чего выделили дополнительно 335 миллионов долларов, а обеспокоенным агрессией России странам Евросоюза — увеличить присутствие НАТО в Европе.

Петр Порошенко в Вашингтоне. Встреча с Джо Байденом и Джоном Керри

Обама вряд ли питает иллюзии по поводу успешного разрешения ситуации на Донбассе до завершения своей президентской каденции. Поэтому ожидать каких-либо резких и решительных шагов в этом направлении со стороны Вашингтона в ближайшее время не приходится. Проблема урегулирования конфликта в Украине, равно как и поиск новых механизмов обеспечения безопасности в мире перейдет по наследству следующему хозяину Белого дома. Задача администрации Обамы на ближайшие полгода — не допустить обострения на Донбассе и стимулировать руководство Украины продвигаться по пути реформ.

Наталия Гейчук

фото: president.gov.ua

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саммит Порошенко Обама авторская статья Наталия Гейчук визит Байден Вашингтон
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