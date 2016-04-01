У Путина допустили обмен Савченко на "чесных" людей: новых элементов в ее деле нет

В Кремле заявили, что "новых элементов" в деле украинской летчицы Надежды Савченко, которую российский суд незаконно приговорил к 22 годам лишения свободы, нет.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли вопрос обмена Савченко на россиян, пишет УНИАН.

"Мне нечего добавить к тому, что мы говорили в начале недели. Каких-либо новых элементов нет", — сказал Песков.

Кроме того, представитель Следственного комитета России Владимир Маркин допустил, что Савченко лучше обменять на граждан РФ, задержанных в Украине.

По его мнению, справедливость требует, чтобы украинская летчица отсидела все 22 года.

"Но если это поможет вытащить из киевских застенков хороших и честных людей, то можно и пойти на обмен. Возможность по закону тут только одна — передать для отбытия наказания на родину", — заявил Маркин.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали о том, что Савченко могут обменять на заключенных в США россиян: "торговца смертью" Виктора Бута и наркодилера Константина Ярошенко.