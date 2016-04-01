Яценюк предложил ввести в украинских судах институт присяжных

Украина может построить новую качественную систему правосудия, но для этого должны быть внесены соответствующие изменения в Основной Закон.

Об этом премьер Арсений Яценюк заявил сегодня, 1 апреля, во время вручения сертификатов новым инструкторам Корпуса оперативно-внезапного действия Нацполиции (КОРД).

"Правительство настаивает на внесении изменений в Конституцию, касающихся судопроизводства, принятия одновременно с новой редакцией Конституции новых законов о статусе судей и судоустройстве, внедрения новой системы судов, назначения новых и честных судей и введения института присяжных", — заявил Яценюк.

При вручении сертификатов новым инструкторам КОРДа, Яценюк отметил, что кроме этого государство должно обеспечить реальную защиту свидетелям, "которые дают показания в самых сложных уголовных процессах".

Он отметил, что эти задачи будут возложены на одну из групп КОРДа.

"Это даст возможность стране построить новую качественную систему правосудия и привлекать к ответственности наиболее влиятельных преступников в стране", — сказал Яценюк.