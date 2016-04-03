Порошенко рассказал, когда Украина выйдет из политического кризиса

Президент уверен, что украинские парламентарии продемонстрируют соответствующий уровень ответственности.
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина выйдет из возникшего в стране политического кризиса в ближайшие дни или даже часы.
Об этом он сообщил во время брифинга в Вашингтоне (США), пишет УНИАН.
В то же время политик выразил уверенность, что будет создана новая парламентская коалиция и предложена кандидатура нового премьер-министра.
"Я достаточно оптимистично настроен и уверен, что украинские парламентарии продемонстрируют соответствующий уровень ответственности", — отметил глава государства.
Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", каковы шансы нынешнего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана стать премьером, и насколько эффективным он будет на этой должности.