Россия бряцает оружием в Крыму: высадила 400 десантников под Джанкоем

В аннексированном Россией Крыму продолжаются военные учения ВС РФ. После того как были задействованы реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", самоходные гаубицы "Мста-С" и "Акация", а также ПТУРы, оккупанты решили высадить воздушный десант.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Сегодня, 4 апреля, в районе Джанкоя Автономной Республики Крым было проведено десантирование личного состава подразделений Воздушно-десантных войск ВС РФ.

Из четырех самолетов Ил-76 парашютным способом были десантированы около 400 российских военнослужащих. После выполнения задания по высадке десанта, военно-транспортные самолеты совершили посадку на военном аэродроме "Джанкой", рассказали в украинской разведке.

В Главном управлении разведки Минбороны Украины назвали такие действия россиян у админграницы с Херсонской областью провокационными.

Напомним, в сентябре 2015 года в России по приказу президента Владимира Путина была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Центрального военного округа и в течение суток были подняты по тревоге около 10 тысяч десантников.