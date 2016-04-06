Эксперт рассказала, обо что споткнулись переговорщики по Донбассу в Минске

На заседании политической подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске 5-6 апреля обсуждался вопрос модальностей выборов на временно оккупированных территориях ОРДЛО и в очень короткой, тезисной форме — амнистии.

Об этом сообщила координатор ГК "Опора" Ольга Айвазовская в Facebook.

По ее словам, по второму вопросу стороны не достигли согласия, а "вербализировали свои аргументы и конструкции в очередной раз".

Она отметила, что относительно модальностей выборов, без ответа остаются ряд вопросов.

"Первое. Очередные/внеочередные/первые выборы, ведь, каждое из наименований имеет определенный смысл. Очередные выборы должны происходить в последнее воскресенье октября 5 года полномочий органов местного самоуправления. Первые, если речь о новых административно-территориальных образованиях, как, к примеру, после добровольного объединения общин. Новых территориальных единиц не будет создано, соответственно, украинская сторона не принимает такую формулировку, тогда как другие участники в большей мере не против ее применить. По моему глубокому убеждению, такие выборы, когда бы они не состоялись, должны быть внеочередными, а соответствующие органы избираться до следующих, очередных", — отметила она.

"Второе. Вопрос безопасности является ключевым для любых дискуссий относительно вероятности старта избирательного процесса. Соответственно, ОРДЛО и РФ довольно нервно реагируют на идею введения полицейской миссии ОБСЕ, формат которой дает шанс на паритетных условиях обеспечить ключевую предпосылку для полноценного политического процесса, к которому будет добавлена украинская сторона и т.н. "народная милиция". Открытым остается вопрос о верификаторе уровня безопасности и выполнения потенциально поставленных задач относительно факторов безопасности, которые, конечно, будут нарабатываться не только в контексте выборов", — написала Айвазовская.

"Третье. ОРДЛО и РФ настаивают на применении мажоритарной избирательной системы, тогда как украинская сторона — участии партий в выборах, что также будет иметь прямое влияние на способ формирования избирательных комиссий, а также администрирования избирательного процесса. Позиция о необходимости реинтеграции в украинское политическое пространство является рациональной, но ОРДЛО утверждает, что ни одной из сегодня существующих политических сил "жители" не доверяют, потому мажоритарная система будет наиболее недискриминационной. По моему субъективному мнению, против мажоритарки сказано столько негатива, что объяснять что-то не стоит. В том числе уважаемые международные институты дали достаточно выводов или замечаний по этому вопросу", — подчеркнула она.

"Четвертое. Администрирование выборов, работа комиссий и формирование списков избирателей пока обсуждаются на уровне "фантастики". Понятно, что есть четкая вертикаль, изменение юрисдикций в которой, или доступ к персональным данным граждан иным способом, чем это предполагает ЗУ "О государственном реестре избирателей", не представляется правовым подходом, на чем настаивает украинская сторона и отказывается понимать РФ и ОРДЛО", — отметила координатор ГК "Опора".

"Участие внутренне перемещенных лиц в выборах кажется согласованной позицией, хотя каждая из сторон видит кардинально разные формы. Украина за организацию голосования по месту пребывания, тогда как ОРДЛО настаивает на возвращении, что неприемлемо с точки зрения безопасности людей", — написала Айвазовская.

Напомним, ранее экс-посол перечислил пункты преткновения на переговорах в Минске.