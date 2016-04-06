Референдум в Нидерландах: обнародованы предварительные результаты экзит-пола

В Нидерландах СМИ обнародовали предварительные результаты опроса избирателей относительно их голосования на референдуме об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом идет речь в сообщении "Европейской правды".

Отмечается, что показатели были обнародованы в эфире телеканала NOS.

По данным Exit-poll, ратификацию соглашения с Украиной поддержали 36% избирателей.

Против соглашения об ассоциации проголосовало 64% избирателей.

Предварительные данные свидетельствуют, что явка составила 29%.

Если явка превысит законодательный порог в 30% результаты референдума будут приняты во внимание.

Также стоит отметить, что предварительные результаты Exit-poll не учитывают голосование последнего часа.

Напомним, ранее глава МИД Нидерландов Берт Кундерс отмечал, что правительство страны будет вынужден принять во внимание результаты референдума об отношении к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Если же голландцы проголосуют против пакта в поддержку ассоциации Украина — ЕС, то официальная позиция Нидерландов кардинально изменится.

В Евросоюзе все страны ратифицировали Ассоциацию Украина-ЕС.