Референдум в Нидерландах: обнародованы предварительные результаты экзит-пола

Показатели были обнародованы в эфире телеканала NOS.
В Нидерландах СМИ обнародовали предварительные результаты опроса избирателей относительно их голосования на референдуме об ассоциации Украина-ЕС.
В Нидерландах СМИ обнародовали предварительные результаты опроса избирателей относительно их голосования на референдуме об ассоциации Украина-ЕС.
Об этом идет речь в сообщении "Европейской правды".
Отмечается, что показатели были обнародованы в эфире телеканала NOS.
По данным Exit-poll, ратификацию соглашения с Украиной поддержали 36% избирателей.
Против соглашения об ассоциации проголосовало 64% избирателей.
Предварительные данные свидетельствуют, что явка составила 29%.
Если явка превысит законодательный порог в 30% результаты референдума будут приняты во внимание.
Также стоит отметить, что предварительные результаты Exit-poll не учитывают голосование последнего часа.
Напомним, ранее глава МИД Нидерландов Берт Кундерс отмечал, что правительство страны будет вынужден принять во внимание результаты референдума об отношении к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Если же голландцы проголосуют против пакта в поддержку ассоциации Украина — ЕС, то официальная позиция Нидерландов кардинально изменится.
В Евросоюзе все страны ратифицировали Ассоциацию Украина-ЕС.