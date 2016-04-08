НАТО обеспокоено, что Россия готова применять военную силу на Донбассе

Руководство Североатлантического альянса обеспокоено агрессивными действиями России на востоке Украины и считает, что РФ не несет очевидной военной угрозы странам НАТО, расположенных на границе с ней

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Укринформ.

"Мы не видим любой неминуемой угрозы против стран-членов НАТО, включая союзников на востоке. Но что мы видим — это более агрессивную Россию, которая несет ответственность за агрессивные действия в Украине и готова применять военную силу", — подчеркнул глава Альянса.

По его словам, в НАТО обеспокоены использованием РФ военных возможностей для запугивания соседних стран, изменения границ в Европе, аннексии Крыма, дестабилизации Восточной Украины и содержание войск в Грузии и Молдове.

"Это конечно вызывает у нас обеспокоенность, и мы должны дать ответ этому", — подчеркнул он.

Генсек НАТО также добавил, что имеет в виду не только Соединенные Штаты, которые принимают наиболее активное роль в противостоянии российской агрессии, но и всех членов Альянса.

В то же время глава Альянса подчеркнул, что НАТО уже приложило серьезных усилий на этом направлении.

"В прошлом году, когда я был в Вашингтоне, я говорил о дестабилизирующее поведение России, наращивание им своего военного потенциала и агрессии против Украины... Но с того времени мы достигли существенного прогресса", — заявил Столтенберг, добавив, что страны Альянса, в частности, повысили боеготовность, усилили эффективность коллективной обороны и расширили присутствие и численность сил реагирования в Европе.

Он также отметил, что Альянс не ищет конфронтации с Москвой и рассчитывает на ведение конструктивного диалога.

Напомним, 6 апреля президент США Барак Обама заявил, что США должны больше внимания уделять вопросам обороны Европы для противостояния агрессивной политике России.