Боевики пошли на ночной штурм Авдеевки, в бой брошены несколько БТГ и десятки танков — соцсети

В четверг, 7 апреля, поздно вечером боевики ДНР пошли на новый штурм промзоны Авдеевки Донецкой области.

Об этом боец одного из добровольческих батальонов, участвующих в АТО, Igor Greg пишет на своей странице в Facebook.

Пехота орков при поддержке танков и тяжелой арты, рвутся захватить сегодня авдеевскую промку. Опубліковано Alex N Alex Noyt 7 квітня 2016 р.

"На штурм Авдеевки брошены кадровые военные РФ — спецназ и ДШБ. После нескольких часов артподготовки пошла первая волна. Из радиоперехвата известно, что москалям поставлена задача захватить не только промку, но и всю Авдеевку, установить контроль над коксохимом. Похоже, в бой брошено несколько БТГ, усиленной несколькими десятками танков", — сообщает волонтер и блогер Алекс Нойт в своем Facebook.

"С нашей стороны тоже не спят, и есть чем ответить кроме стрелкового. Думаю, назревает вторая Марьинка для российских террористических войск.

Местные утверждают, что наши сбили БПЛА орков минут 40 назад. Говорят, ВСУ отвечают мощно и не жалея БК", — чуть позже добавил он.

По его словам, с 21:50 боевики бьют по промзоне из танков, минометов, зениток и крупнокалиберных пулеметов. Также используется стрелковое оружие и работают снайпера.

"Пока не слышно только САУ, наверное, батареи перебазируются, и орки готовятся ко второй волне, — пишет волонтер. — Атакуется не только Авдеевка, рашисты бьют и во фланги — Красногоровка и со Спартака".

Напомним, в ночь на вторник, 5 апреля, боевики ДНР из состава "11-го отдельного мотострелкового полка" в очередной раз попытались атаковать силы АТО в районе Авдеевки и понесли тяжелые потери. Морг Макеевки был забит телами боевиков.