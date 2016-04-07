Ночной штурм: силы АТО отразили первую атаку боевиков на Авдеевку

В четверг, 7 апреля, поздно вечером украинские военные отразили первую ночную атаку российских военных напромзону Авдеевки Донецкой области.

Об этом волонтер и блогер Алекс Нойт сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, с 23:08 изредка работает тяжелая артиллерия боевиков и постреливают из танков.

Опять херачать тяжелым Гвардейка 23.08 — Вуйко (@vuiko65) 7 апреля 2016 г.

Напомним, на штурм Авдеевки брошены кадровые военные РФ — спецназ и ДШБ. После нескольких часов артподготовки пошла первая волна. Из радиоперехвата известно, что россиянам поставлена задача захватить не только промзону, но и всю Авдеевку, установить контроль над коксохимом. В бой были брошены несколько БТГ, усиленных несколькими десятками танков.

Также напомним, в ночь на вторник, 5 апреля, боевики ДНР из состава "11-го отдельного мотострелкового полка" в очередной раз попытались атаковать силы АТО в районе Авдеевки и понесли тяжелые потери. Морг Макеевки был забит телами боевиков.

фото: voi.com.ua