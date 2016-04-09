В Нидерландах объяснили, почему "украинский" референдум был незаконным

Состоявшийся недавно в Нидерландах референдум касательно ратификации Соглашения Украина-ЕС был незаконным.

Об этом заявил голландский адвокат Герард Спонг, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что активисты "Комитета граждан ЕС" собирали подписи для проведения референдума под ложным предлогом: речь шла не об ассоциации с Украиной, а о противостоянии с ЕС. Адвокат напомнил, что и сами организаторы признали, что их беспокоит не Украина, а отношения Нидерландов с Евросоюзом.

"Организаторы сами в интервью NRC это признали. А это преступление, потому что, согласно статье 98 закона о консультативном референдуме, запрещено собирать подписи под ложным предлогом", — сказал Спонг.

По мнению адвоката, правительство должно начать уголовное расследование по этому делу.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал в комментарии "Главреду", что референдум показал: политика России, направленная на раскол Европы, работает.