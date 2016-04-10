У Порошенко назвали эпицентр боевых действий на Донбассе: карта зоны АТО

В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 91 раз обстреляли позиции силовиков, эпицентром боевых действий остается промзона Авдеевки Донецкой области.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что 9 апреля обстановка на линии фронта снова обострилась.

"На Луганском направлении противник дважды нарушил "режим тишины": под Счастьем и Трехизбенкой", — отметил военнослужащий.

На Донецком в промзоне Авдеевки вражеские обстрелы продолжаются непрерывно. "Террористы сосредоточил серьезные силы в Ясиноватой, Минеральном и Яковлевке и безуспешно пытаются подвинуть линию фронта на запад", — добавил полковник.

Также вражеские провокации произошли в Зайцево, в частности, несколько раз стреляли снайперы преступников. "В части поселка, контролируемой силами АТО, под вражеский обстрел попал патруль миссии ОБСЕ", — подчеркнул Мотузяник.

По его словам, всего за прошедшие сутки на Донецком направлении произошли 54 вражеских обстрела. На Мариупольском противник нарушал "режим тишины" по всему фронту, однако больше всего обстрелов произошло в Марьинке и Широкино.

"В первом населенном пункте ранен гражданский. Всего за прошедшие сутки на этом направлении террористы 35 раз открывали огонь", — приводят журналисты сведения спикера Администрации президента по вопросам спецоперации.

Напомним, ранее Александр Мотузяник сообщал, что в течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, однако ранения получили шесть бойцов.

Карта: mediarnbo.org