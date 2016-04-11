У Марьинки и Счастья боевики развязали "снайперскую войну", ищут НАТОвских стрелков

После того, как в рядах боевиков начали распространяться слухи о "снайперах НАТО", террористы решили активно использовать своих антиснайперов.

Об этом народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в район Марьинки Донецкой области прибыла группа "антиснайперов" террористов с задачей поиска и уничтожения "снайперов НАТО", якобы оперирующих в данном районе.

При проведении данной операции боевиков "демонстрационная группа" оперировала севернее террикона "Крокодил", а позиции "антиснайперов" зафиксированы в нейтральной полосе. Аналогичная группа "антиснайперов" боевиков прибыла в район Счастья.

Кроме того, боевики активизировали "минную войну" — участились случаи подрыва транспорта АТО в тактическом тылу украинских войск. На нескольких участках зафиксирована деятельность нескольких "специализированных" ДРГ противника, имеющих в своём составе высокопрофессиональных сапёров, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, двумя днями ранее в районе Новгородского (под Горловкой) на фугасе подорвался грузовик сил АТО, ранения получили несколько бойцов.