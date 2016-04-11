Гройсману передали заявление Яценюка об отставке

Лидер фракции "Народный Фронт" Максим Бурбак передал председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману заявление премьер-министра Украины Арсения Яценюка об отставке.

Об этом он сообщил во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, пишет УНИАН.

"Вчера премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что уходит в отставку. Это решение волевого человека и ответственного политика, для которого интересы государства являются приоритетом", — сказал он.

Депутат отметил, что "Народный фронт" поддерживал и впредь будет поддерживать своего лидера.

"Арсений Яценюк — первый и, надеюсь, не последний премьер-министр, который решился на системные, проукраинские и проевропейские реформы", — отметил Бурбак и добавил, что Яценюк — первый в Украине глава правительства, который "добровольно передает власть новому премьеру, - это личное, добровольное и ответственное государственническое решение".

Среди прочего политик отметил, что "длительная пропагандистская кампания против правительства Яценюка, медленное выполнение коалиционного соглашения, которое мы все подписывали, блокирование законодательных инициатив правительства разрушало государство".

"Так долго не могло продолжаться. Арсений Яценюк принял государственническое решение, и поэтому, Владимир Борисович, я передаю вам соответствующее заявление", — сказал лидер фракции, обращаясь к председателю ВР.

По словам Бурбака, "Народный фронт" продолжит в парламенте внедрение необходимых реформ и формирование коалиции для стабилизации работы законодательного органа. В частности, фракция будет настаивать на том, чтобы для нового Кабмина был "максимальный приоритет" реформ правительства Яценюка. Это касается, среди прочего, антикоррупционной реформы государственного управления и замены руководителей государственных предприятий через прозрачные конкурсы; усиления обороноспособности и движения к членству в НАТО и интеграции с ЕС; продолжения сотрудничества с зарубежными финансовыми донорами; реформ правоохранительных органов, таможни, судов; повышения социальных стандартов; прозрачной приватизации.

Напомним, Байден поблагодарил Яценюка за достижения последних двух лет.