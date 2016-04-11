Гройсман утверждает, что не рвется в премьеры

Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что не рвется в премьер-министры украинского государства, но может взять на себя ответственность.

Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

В то же время политик подчеркнул, что, в случае необходимости, способен "быть открытым, публичным и работать максимально качественно".

"Я говорил об этом, и еще раз хочу подчеркнуть: я не рвусь в премьер-министры Украины", — отметил спикер Рады.

Напомним, 10 апреля Арсений Яценюк сообщил, что решил уйти в отставку с поста премьер-министра нашей страны, позже Владимиру Гройсману передали соответствующее заявление политика.