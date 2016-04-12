Боевики за сутки десятки раз нарушили "тишину", горячо было под Авдеевкой

В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 79 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков, "горячо" было под Авдеевкой Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что на востоке нашей страны террористы продолжают использовать запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение.

"Враг из минометов обстреливал позиции в районах Песков, Майорска, Зайцево, Луганского, Каменки, самые активные его действия наблюдались вблизи Авдеевки (19 раз открывал огонь)", — отметили журналисты.

Кроме того, преступники неоднократно стреляли в направлении Станицы Луганской, Невельского, Опытного, Гнутово, Зайцево и Марьинки.

Из вооружения БМП они атаковали опорные пункты наших бойцов в районах Луганского, шахты Бутовка и Новотроицкого. "Чтобы удержать свои позиции, подразделения ВСУ восемь раз открывали ответный огонь", — добавили в штабе АТО.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України