Боевики десятки раз нарушили "тишину", ранены украинские военные: карта зоны АТО

В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе боевики десятки раз нарушили "режим тишины", ранены три украинских военных.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, пишет УНИАН.

В то же время он уточнил, что на востоке нашей страны террористы открывали огонь из разного оружия.

"На Луганском направлении боевики нарушили "режим тишины" один раз неподалеку от Станицы Луганской", — отметил полковник.

На Донецком на ключевых участках обороны (Зайцево, Майорск, Авдеевка), а также на подступах к донецкому аэропорту, вражеские обстрелы продолжаются практически круглосуточно, противник эпизодически использовал минометы.

"По нашим позициям было выпущено более 90 вражеских мин, а также применены БМП… всего за последние сутки на Донецком направлении зафиксировано 69 вражеских обстрелов", — добавил Мотузяник.

По его словам, на Мариупольском 11 апреля было несколько спокойнее. "За сутки там произошло девять вражеских провокаций на различных участках, две из них осуществлены с применением БМП", — подчеркнул спикер.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Карта: slovoidilo.ua