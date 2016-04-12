"Народный фронт" предлагает голосовать за отставку и назначение нового премьера одним постановлением

Фракция "Народный фронт" предлагает голосовать за увольнение Арсения Яценюка и назначения нового премьер-министра одним постановлением.

Об этом заявил представитель фракции "Народный фронт", член Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия и правовой политики Дмитрий Сторожук в комментариях журналистам.

Он отметил, что сегодня состоялось заседание профильного комитета по правовой политике, на котором было рассмотрено заявление Яценюка об отставке по собственному желанию.

"Комитет рекомендовал Верховной Раде принять отставку Яценюка одним пакетом с назначением нового премьер-министра Украины. Это необходимо для того, чтобы не было спекуляций, чтобы был прямой переход власти и не было люфта, когда у нас нет премьера, но нет голосов в зале за нового", — подчеркнул Сторожук.

Он также добавил, что соответствующее постановление будет готовиться только после того, как вновь созданная коалиция сделает представление кандидатуры на должность премьера, а президент внесет эту кандидатуру в парламент.

"В этом вопросе нет никаких юридических разногласий. Увольнение и назначение нового премьера проходить одновременно. Также комитет рекомендовал внести в постановление пункт об отмене постановления парламента о признании работы правительства Яценюка неудовлетворительной. С этим соглашались наши коллеги из БПП. Мы последовательно настаивали на этом пункте постановления, поскольку нынешний кризис искусственная, а правительство испытывал незаслуженной критики несмотря на свои достижения. Кроме того, надо учитывать, что заявление об отставке — добровольное решение Арсения Яценюка ", — подчеркнул Сторожук.

фото: nfront.org.ua