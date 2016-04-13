У Порошенко заявили о согласовании нового состава правительства

В полночь были согласованы кандидат в премьер-министры и состав нового правительства.

Об этом сообщил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"В полночь признаки разума посетили и наши холмы. Кандидат в премьеры и состав правительства согласованы", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что фракция "Блок Петра Порошенко" может заменить кандидата в премьер-министры.

Напомним, 10 апреля Арсений Яценюк объявил о своей отставке с поста премьера.

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