Боевики стянули танки под Авдеевку и кроют Зайцево из тяжелой артиллерии

В течение прошедших суток, 13 апреля, боевики и российские военные на Донбассе трижды использовали для обстрелов позиций сил АТО и гражданских объектов ствольную артиллерию (дважды — 152-мм, и раз — 122-мм).

Об этом народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Также зафиксировано 3 случая, когда террористы вели огонь из штатного вооружения БМП-2. На нескольких участках непосредственно на передовой продолжают фиксироваться танки и 120-мм миномёты боевиков.

В районе Авдеевки боевики продолжают активные обстрелы позиций украинских войск с позиций северо-восточнее Ясиноватой и южнее Яковлевки из 120-мм и 82-мм миномётов, крупнокалиберных пулемётов, также велся огонь из АГС-17 с двух позиций непосредственно в районе развязки.

По позициям украинских войск в районе Зайцево—Жованка боевики вели обстрелы из 152-мм артиллерии (порядка 15 снарядов), а также из 120-мм миномётов. Огонь велся с позиций юго-западнее Гольмовского и района южнее станции Терриконная. Также 152-мм артиллерия была использована боевиками в районе Опытного. Из 122-мм орудий (до 10 снарядов) были обстреляны позиции сил АТО между Песками и Водяным.

Присутствие танков террористов фиксируется сразу на нескольких участках. В частности, в районе Яковлевки, Крутой Балки, Путиловки (Донецк), Петровский район (Донецк), окрестности Докучаевска, район Стылы, район Безыменное—Заиченко (сразу несколько позиций), северная часть Горловки и ряд других, — рассказал координатор "Информсопротивления".

Напомним, вчера боевики 80 раз обстреляли позиции сил АТО из различного вооружения.