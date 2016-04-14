Порошенко обвинил Кремль в организации геноцида на Донбассе

Президент Петр Порошенко заявил, что власти России устроили геноцид именно в тех районах Донбасса, где живет больше всего русскоязычных граждан Украины.

Об этом сообщил во время выступления в Верховной Раде, пишет "5 канал".

В то же время политик уточнил, что за два года боевых действий на востоке страны украинское государство понесло значительные экономические, а главное — человеческие потери.

"Сегодня (14 апреля — ред.) вторая годовщина со дня начала АТО в Украине — "гибридной войны" Кремля против Украины...", — отметил Порошенко.

По его словам, наши власти организовали одну из самых боеспособных армий в Европе и смогли остановить врага на дальневосточных рубежах. "За два года проведения АТО статус участника боевых действий получили 127 тыс. 363 человека", — добавил президент.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что на Донбассе погибли почти 2,5 тыс. украинских военнослужащих, а также тысячи гражданских лиц. Ознакомиться с его данными можно здесь.

Фото: president.gov.ua