Путин заверил, что боевых действий на Донбассе не будет

Президент России Владимир Путин заверил, что активных боевых действий на Донбассе не будет.

"Многое зависло в исполнении Минских соглашений", — сказал он во время "прямой линии", пишет Украинская правда.

По его мнению, самыми важными в решении проблем на Донбассе являются вопросы политического характера: Украина должна внести изменения в Конституцию, а президент Петр Порошенко подписать закон об амнистии.

"Ну не мы же должны это делать", — сказал президент России.

Путин также считает, что обстрелы украинских позиций не являются "отмазкой" для невыполнения политической части Минских соглашений.

"(Власти Украины) начинают ссылаться на то, что на линии соприкосновения время от времени стреляют. Для тех, кто не хочет выполнять Минских соглашений, для них это очень хорошая, извините за моветон, отмазка. Сами постреляли, им ответили — и вот, пожалуйста, стрельба", — добавил он.

"Если украинские власти и наши партнеры в Европе и США все-таки хотят, чтобы мы прошли этот путь и достигли нужных результатов, нужно тогда работать со своими партнерами в Киеве. (…) Ну окажите на них (украинские власти) влияние. Чего талдычить каждый раз, что Москва должна что-то исполнить. Все, что мы должны были исполнить, мы исполнили", — сказал он.

Кроме того, Путин сказал, что "никаких активных боевых действий (на Донбассе) не будет".

Он сослался на телефонный разговор с Порошенко, который предложил усилить присутствие сотрудников ОБСЕ (в том числе с оружием) на линии разграничения и добиться полного прекращения огня.

Путин уверил, что РФ поддерживает такое решение, пишет УНИАН.

"Я считаю, что это правильное предложение, мы это поддерживаем", — добавил он.

"Мы готовы всячески содействовать этому процессу. Исхожу из того, что никаких активных боевых действий не будет. Наоборот, у нас не так давно был разговор с Петром Алексеевичем Порошенко. Он предложил усилить присутствие ОБСЕ. Его предложение, чтобы сотрудники ОБСЕ были с оружием на линии разграничения и добиться полного прекращения огня", — отметил Путин.

По словам Путина, сейчас нужно проработать с западными партнерами, чтобы ОБСЕ приняло такое решение — значительно увеличить количество своих сотрудников и прописать в мандате наличие у них огнестрельного оружия.

Напомним, ранее эксперт Сергей Толстов заявлял, что вопрос о наступлении боевиков на Донбассе будет приниматься в Москве.