Дипломат рассказал, какие лишние государственные органы нужно ликвидировать

Экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный считает, что необходимо ликвидировать лишние органы исполнительной власти, в частности аппарат Кабмина и Администрацию Президента.

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе сказал в эфире "5 канала".

"Первое, что здесь надо сделать, надо выполнить Конституцию и ликвидировать неконституционные органы, действующие в государстве. О чем я говорю: это аппарат Кабинета министров, который играет роль Кабинета министров на самом деле, и Администрацию президента, как абсолютно неконституционный орган. Понимаете, что эти 4 тысячи, почти 5 тысяч людей они ищут себе работу. Слово "ищут" беру в кавычки", — отметил он.

По его словам, любое решение должно приниматься Кабмином, а не в аппарате Кабинета министров.

"Вместо того, чтобы решение принималось Кабинетом министров, оно принимается в аппарате Кабинета министров. Это надо видеть, когда министр или вице-премьер приходит в кабинет руководителя департамента на согласование какой-то позиции... Это вице-премьер, высокая политическая фигура, которая на самом деле в 90% случаев не понимает предмета вопроса, потому что он политическая фигура, а ему приходится работать над постановлением", — отметил Безсмертный.

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видео: 5 канал