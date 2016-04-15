Кабинет Гройсмана: ремонтная бригада на марше

Верховная Рада избрала нового премьера и сформировала правительство, которому предстоит обеспечить заметные перемены к лучшему в ближайшие несколько месяцев. Владимир Гройсман смог отстоять право привести своих людей в Кабмин, и теперь его команде нужно продемонстрировать способность выполнить обещанный капитальный ремонт страны.

Переформатирование коалиции, произошедшее усилиями фракций БПП и "Народный фронт" путем доведения суммарной численности своих депутатов до 227-ми, позволило выдвинуть кандидатуру нового премьера и сформировать правительство. Хотя самостоятельно коалицианты смогли аккумулировать за премьера всего лишь 206 голосов, им удалось реализовать поставленную задачу. В назначении премьера и правительства "Европейской Украине-2" помогли группы "Відродження" и "Воля народа", а также часть внефракционных депутатов. Очевидно, это и есть резерв новой коалиции, который и впредь будет обеспечивать принятие минимального пакета необходимых правительству решений. Заметно выросший оппозиционный лагерь обещает подключаться лишь в исключительных случаях.

Новый премьер Гройсман добился утверждения Радой программы действий правительства, которая больше похожа на декларацию о намерениях. Но зато обеспечивает Кабмину годовой иммунитет от отставки. Результативное голосование по программе удалось лишь с третьей попытки, что только подчеркивает слабость переформатированной коалиции и является сигналом для премьера — заниматься налаживанием коммуникации с парламентом придется в ежедневном режиме. Уже через месяц Гройсман пообещал обнародовать подробный антикризисный план работы Кабмина и, видимо, тогда же получит первую серьезную порцию критики от оппонентов.

Состав правительства обновлен лишь наполовину, при этом Кабмин вырос в числе. У премьера появилось целых шесть заместителей. Подобную роскошь мог позволить себе только Николай Азаров в далеком 2010 году. И если необходимость введения поста вице-премьера по евроинтеграции не вызывает вопросов, да и западные партнеры настоятельно советовали это сделать, то появление в штатном расписании должности вице-премьера по вопросам чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф выглядит исключительно как стремление премьера обеспечить портфелем одного из своих винницких верных соратников. Стоит отметить также и то, что только один из замов главы Кабмина является выдвиженцем от "Народного фронта" — Вячеслав Кириленко. Да и в целом квота "фронтовиков" в правительстве ниже их депутатского взноса в коалиционную копилку.

Как младшие партнеры "фронтовики" получили гуманитарный блок. В добавок к должности вице-премьера по гуманитарным вопросам их представители возглавили министерство образования, реформированием этой сферы будет заниматься Лилия Гриневич, и министерство молодежи и спорта, которым продолжит руководить новообращенный во "фронтовые" партийные ряды Игорь Жданов. Кроме того, на своих постах остались "старожилы" — глава МВД Арсен Аваков и глава Минюста Павел Петренко. Еще два представителя НФ возглавили хлебные министерства — Мининфраструктуры и Минэкологии. Пост главного эколога, как известно, вообще был вакантным почти год после скандального увольнения Игоря Шевченко, а отвечавший за реформирование транспортной сферы Андрей Пивоварский подал в отставку сам, в том числе из-за невозможности обеспечить своей команде достойную оплату труда. Сможет ли новый премьер повысить зарплаты своим подчиненным, пока остается под вопросом.

Представители БПП возглавили финансово-экономический блок, где полностью поменялся состав. Реализовывать план по сближению с ЕС, проводить обещанные Гройсманом налоговую реформу, дерегуляцию, прозрачную приватизацию, наводить порядок на таможне и повышать открытость работы исполнительной власти будут новые кадры. Зато в президентской квоте обновлений не произошло — Степан Полторак и Павел Климкин остались на своих местах. Петра Порошенко результаты работы этого военно-политического тандема вполне удовлетворяют.

В новом правительстве не будет иностранцев с новенькими украинскими паспортами, которых полтора года назад пригласил в Кабмин президент. На них возлагали большие реформаторские надежды, но их стремление провести преобразования разбились о реалии ограниченных возможностей. Зато теперь в Кабмине появилась группа людей, зашедших по квоте премьера. Очевидно, именно на них будет опираться Гройсман. Кроме того, Владимиру Борисовичу удалось добиться, чтобы его правой рукой стал не засидевшийся в тени президентской администрации опытный аппаратчик Виталий Ковальчук, а Степан Кубив. Упорство, с которым будущий премьер отстаивал свои кадровые претензии — это сигнал о стремлении быть самостоятельным игроком, а не свадебным генералом.

Позитивом является появление в правительстве нового министерства, которое займется проблемами оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Численность вынужденных переселенцев уже перевалила за полтора миллиона, и решением их проблем необходимо серьезно заниматься, равно как и вопросами поисков средств на восстановление в будущем ныне оккупированных территорий востока страны. Министерство возглавил Вадим Черныш, который так и не смог запустить работу Агентства по вопросам Донбасса.

Единственной вакантной должностью в правительстве остался пост руководителя Министерства здравоохранения, кандидатуру на который так и не смогли подыскать. Не из-за отсутствия желающих, а в связи тем, что среди них не оказалось людей с кристально чистой репутацией. Не исключено, что поиски подходящего кандидата затянутся, да и пройти через сессионный зал в одиночку сможет лишь действительно достойный претендент. В любом случае премьер заинтересован в том, чтобы сфера, скандалы в которой разгораются с неприличной регулярностью, не стала первым гвоздем в гроб его кабинета.

Стартовые условия для нового правительства не слишком благоприятны. Ушедший Кабмин передал по наследству сменщикам весь негатив от незавершенных реформ, тарифного роста и невнятной социальной политики. От нового правительства не ждут чудес, но и времени на разминочные мероприятия у него нет. У Гройсмана не будет комфортных 100 дней, поэтому обещанный антикризисный план придется реализовывать на марше, а первые шаги нового правительства должны убедить, что "ремонтная бригада" действительно нацелена на проведение капитальных преобразований, а не ограничится лишь покраской фасада. В противном случае "прораба" вместе с бригадой могут уволить за халтуру досрочно.